МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин нашел альтернативные рынки для экспорта нефти и газа в странах Азии. В то же время Европа несет крупные экономические потери, которые ставят под удар существование "европейского мира", считает обозреватель журнала American Thinker Джером Корси. СМИ сообщили о возможном росте импорта российской нефти в Индию

"Индия и Китай представляют собой большую и растущую возможность экспорта российского углеводородного топлива", — отмечается в статье.

Автор считает, что санкции США и стран Евросоюза против российских углеводородов дают обратный эффект. Эти ограничения толкают Запад к очередному витку разрушительной стагфляции.

Российский президент понимает, что Европа без достаточных поставок относительно недорогих энергоресурсов из России совершает экономическое самоубийство. Страны региона ждет резкий рост цен, а западные политики рискуют своим политическим будущим.

По мнению американского обозревателя, Россия одержит победу над ЕС. Москва получила огромное преимущество над слабым и разделенным союзом.