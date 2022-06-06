В США рассказали, какой шаг Путина поставит "мат" Европе
American Thinker: президент России Путин выиграет у Евросоюза из-за энергетических санкций
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин нашел альтернативные рынки для экспорта нефти и газа в странах Азии. В то же время Европа несет крупные экономические потери, которые ставят под удар существование "европейского мира", считает обозреватель журнала American Thinker Джером Корси.
"Индия и Китай представляют собой большую и растущую возможность экспорта российского углеводородного топлива", — отмечается в статье.
Автор считает, что санкции США и стран Евросоюза против российских углеводородов дают обратный эффект. Эти ограничения толкают Запад к очередному витку разрушительной стагфляции.
Российский президент понимает, что Европа без достаточных поставок относительно недорогих энергоресурсов из России совершает экономическое самоубийство. Страны региона ждет резкий рост цен, а западные политики рискуют своим политическим будущим.
По мнению американского обозревателя, Россия одержит победу над ЕС. Москва получила огромное преимущество над слабым и разделенным союзом.
https://1prime.ru/world/20220606/837092560.html
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