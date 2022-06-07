МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Польше запрет на работу российских компаний грозит экологической катастрофой, пишет обозреватель местного издания Onet.pl. В числе таких компаний — структуры, которые поставляют насосы для очистки сточных вод. Власти придумали, как избавить банки от замороженных активов

Поставщики теперь не имеют возможности и права ремонтировать это оборудование, поэтому в случае аварии в польские реки хлынут нечистоты, предупреждают эксперты. "Это реальная угроза для здоровья и жизни людей", — заявил работник компании Sulzer Pumps Wastewater Poland. Фирма внесена в санкционный список польского Министерства внутренних дел и администрации. большинство местных органов власти используют для очистных сооружений оборудование именно этой компании.

Что произойдет, если оно сломается? Этого никто не знает, но одно можно утверждать наверняка: сервис и любые поставки запчастей приостановлены.

В конце апреля текущего года МВД Польши де-факто запретило вести деятельность ан территории страны 35 компаниям с российским капиталом, в том числе Kaspersky, Go Sport, Gazprom, Medmix и Sulzer.

Автор предупреждает, что заморозка активов компании Sulzer Pumps Wastewater Poland приведет к катастрофе в Польше. Это глобальный поставщик решений в области очистки и транспортировки канализационных стоков, он продает насосы, мешалки, системы аэрации, воздуходувки и контрольно-измерительные приборы. В настоящее время также обсуждается и то, что сотрудники этой структуры будут уволены. Как минимум несколько сотен местных органов власти в Польше, впрочем, другие компании тоже пользуются услугами этого юрлица, очищают воду при помощи оборудования Sulzer Pumps Wastewater Poland. Этими насосами пользуется Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Очистные сооружения, в том числе в Замостье, Жешуве, Кельцах, Люблине, Кракове, Голеневе и Владиславове, оснащены воздуходувками и мешалками.

Зачастую устройства работают уже более десятка лет. В течение 25 лет Sulzer Pumps Wastewater Poland оснастила десятки средних и крупных очистных сооружений воздуходувками HST, обеспечивающими воздух для бактерий. "Авария воздуходувки означает, что очистные сооружения перестанут функционировать, что приведет к загрязнению приемника, то есть реки, а затем в течение нескольких дней — Балтийского моря. Нужно помнить, что воздуходувки работают ежедневно в течение 24 часов и 365 дней в году", — ужасается автор.

Он задается вопросом: что делать, если произойдет авария на очистной установке в большом городе, например, в Варшаве?