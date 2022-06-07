МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Ужесточение антироссийских санкций привело к падению мировой экономики на два процента, пишет японское издание Diamond online.

Мировая экономика еще не оправилась от пандемии коронавируса, а ситуацию уже усугубили ситуация на Украине и антироссийские санкции. Diamond отмечает, что вероятность новых санкций против Москвы увеличивается. А именно от них пострадает весь мир, отмечает обозреватель.

Прогноз роста мировой экономики на текущий 2022 год пересмотрели в сторону понижения. Усилился глобальный скачок цен, вызванный ограничениями поставок товаров и сбоем логистических цепочек. Также на цены давят и другие проблемы, связанные с пандемией.

Все это повысило риски для мировой экономики.

В прогнозе Международного валютного фонда (МВФ) от 19 апреля темпы роста мировой экономики на 2022 год пересмотрены в сторону понижения: сокращение на 0,8% — до +3,6% по отношению к январскому прогнозу. На следующий 2023 год — сокращение на 0,2% также до +3,6%.

"В случае усиления санкций против России в будущем следует быть готовым к тому, что они ударят не только по российской, но и по мировой экономике", — пишет автор.

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