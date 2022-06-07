ВАРШАВА, 7 июн — ПРАЙМ. Польша предложила распространить новые санкции Евросоюза на все энергоносители и банки России. Об этом рассказал глава польского МИД Збигнев Рау по итогам встречи со своим австрийским коллегой Александером Шалленбергом. СМИ: ужесточение санкций против России обрушило мировую экономику

ЕС в пятницу 3 июня опубликовал очередной санкционный пакет в отношении России. Он предполагает постепенный отказ от российской нефти, отключение от международной системы SWIFT еще трех банков (Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка), запрет на вещание на территории Европейского союза телеканалов Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр — Международный, а также расширение персональных санкций.

Рау отметил, что шестой пакет санкций стал важным шагом к достижению независимости Европы от российских энергоносителей. Однако, по его мнению, этого недостаточно.

Министр заявил, что Европа должна начать работу над седьмым пакетом санкций против РФ, в который войдет полное прекращение импорта российского газа и продуктов нефтехимии, а также отключение всех банков России и Белоруссии от международной системы SWIFT.