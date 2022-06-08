МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки в рамках борьбы с инфляцией в Евросоюзе может усугубить ситуацию, заявил "Известиям" директор Центра исследований моделей индустриализации Высшей школы социальных наук (Франция) Жак Сапир. Годовая инфляция в России замедлилась до 17,35%

По его мнению, "повышение ставки приведет к умеренным последствиям, а может и усугубить ситуацию. На самом деле, при инфляции, вызванной дефицитом, использование традиционных инструментов денежно-кредитной политики не дает особых результатов".

Управляющий совет Европейского центробанка соберется 9 июня для обсуждения возможности повышения ключевой ставки впервые с 2011 года. Ранее председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявляла, что эта мера может быть введена в июле.

Как считает Сапир, при повышении ключевой ставки необходимо учитывать, что в разных государствах еврозоны отличается уровень инфляции.

"С одной стороны, есть страны с относительно низким уровнем инфляции (например, Франция), которые уже находятся на грани экономического спада, а с другой стороны, страны с уже очень высоким уровнем инфляции (более 9%) и относительно высоким ростом ВВП. Никакая ключевая ставка не может быть одинаково оптимальной для стран с уровнем инфляции 5,2% и с более чем 9%", — уверен директор исследовательского центра.

Он считает, что в нынешней ситуации нужно предоставить странам еврозоны право временно устанавливать свои собственные ключевые ставки — "чтобы ЕЦБ делегировал часть своей денежно-кредитной политики другому центральному банку, по крайней мере, на следующие 18 месяцев".

В мае инфляция в Евросоюзе достигла исторического максимума, превысив в годовом выражении 8%. Такие данные опубликовало европейское статистическое ведомство Eurostat. Ключевым фактором ускорения инфляции в Европе стало подорожание энергоносителей, а в недалеком будущем страны союза должны будут постепенно вводить эмбарго на российскую нефть.