МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Вашингтон изучает возможность на шесть месяцев снять санкции с белорусских предприятий калийной промышленности, если Минск в ответ предоставит железнодорожные пути для вывоза зерна с Украины, передает Wall Street Journal, ссылаясь на источники. В Киеве назвали условие для вывоза украинского зерна

По сообщениям газеты, администрация президента США Джо Байдена рассматривает такую меру, потому что "не знает, как справиться с надвигающимся продовольственным кризисом", вызванным ситуацией вокруг Украины.

Согласно публикации, госдеп такую идею не поддерживает и считает, что у нее нет "реального потенциала для работы". Белоруссия вряд ли согласится на такую сделку из-за "тесных связей" с Россией, отмечают в ведомстве.

Совет национальной безопасности США, напротив, находит эту инициативу "одной из единственных жизнеспособных альтернатив, которые следует рассмотреть", сообщает газета и подчеркивает, что никаких официальных предложений пока не было выдвинуто. Лавров развеял заблуждение о мировом продовольственном кризисе

В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ситуация с вывозом украинского зерна не имеет отношения к мировому продовольственному кризису. По его мнению, Запад пытается сохранить "зерновой вопрос" в качестве постоянного раздражителя.