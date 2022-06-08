ВАШИНГТОН, 8 июн — ПРАЙМ. Канада расширила антироссийские санкции и ввела запрет на консультирование нефтегазовых и химических предприятий России, сообщает на сайте канадского правительства.

Согласно данным, ограничения затронули 28 видов деятельности, среди них:

строительство,

перевозки,

компьютерные услуги,

бухгалтерское обслуживание,

консалтинг.

Ограничения будут действовать для российских компаний, работающих в сферах добычи полезных ископаемых, нефтепереработки, производства угля и химических продуктов.

Напомним, что в конце мая Канада ввела новый пакет санкций в отношении финансового сектора РФ, в который попали 22 физических и 4 юридических лица, в том числе высокопоставленные сотрудники российских финансовых учреждений и крупные банки.