Канада добавила в санкционный список против России услуги для химических и нефтяных компаний
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ВАШИНГТОН, 8 июн — ПРАЙМ. Канада расширила антироссийские санкции и ввела запрет на консультирование нефтегазовых и химических предприятий России, сообщает на сайте канадского правительства.
Согласно данным, ограничения затронули 28 видов деятельности, среди них:
строительство,
перевозки,
компьютерные услуги,
бухгалтерское обслуживание,
консалтинг.
Ограничения будут действовать для российских компаний, работающих в сферах добычи полезных ископаемых, нефтепереработки, производства угля и химических продуктов.
Напомним, что в конце мая Канада ввела новый пакет санкций в отношении финансового сектора РФ, в который попали 22 физических и 4 юридических лица, в том числе высокопоставленные сотрудники российских финансовых учреждений и крупные банки.
https://1prime.ru/world/20220608/837120745.html
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