МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Ситуация на Украине сильно повлияла на мировую экономическую активность, вызвав логистический кризис. Цепочки поставок нарушены и вряд ли восстановятся в ближайшее время. Однако у мира есть вопросы и посерьезнее, считает французское издание пишет Le Figaro. Эксперт рассказал, как мошенники могут обнулить счет на карте

Восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса привело к росту цен. И этому не видно конца.

Цены на газ на спотовом рынке (где заключаются краткосрочные контракты) после исторического скачка на 397% в прошлом 2021 году в странах Европы до сих пор не снизились. Мировые рынки зерна, нефти, меди и стали все еще в замешательстве и скорого "возвращения к нормальной жизни" не ожидается, говорится в докладе CyclOpe. Эксперты компании отказываются делать прогнозы по изменениям цен на сырьевые товары.

В прошлом году, после кризиса в области здравоохранения, произошел "почти повсеместный скачок" мировых цен, индекс CyclOpe показал ежегодный прирост на 49%. "И это, не считая природного газа, электричества, морских перевозок, удобрений и стали, продуктов и услуг, средний рост которых часто превышает 100%", — уточняет издание.

Le Figaro называет логистический кризис наименее драматичным на сегодняшний день, но и он не закончится в скором времени.

Другая серьезная и долговременная проблема: дисбаланс энергетического рынка. Цены на газ выросли в среднем в четыре раза, будь то в Европе или Азии,. И "часть роста" цен на нефть в 2021 году связана с этим скачком, вызванным климатическими, экономическими и геополитическими факторами. "Кризис далек от разрешения, особенно для Европы, которая в условиях санкций собирается отказаться от российской нефти (около четверти ее импорта) и может сделать то же самое и с газом (45% импорта ЕС)", — сетует автор статьи.