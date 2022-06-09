МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Большинство жителей Польши выступили против предоставления украинцам местных социальных пособий, хотя заявляют о своем благосклонном отношении к ним, пишет польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на исследование Варшавского университета. Этому не видно конца. Миру предрекли затяжной кризис

В частности, показал опрос, поляки принимают украинцев в своей стране и намерены поддерживать Украину и в будущем.

"Однако когда речь заходит о конкретной финансовой помощи (перебравшимся в Польшу. — прим. ред.), в этом плане наша благосклонность резко падает…" — отмечает автор статьи.

Как показал опрос Варшавского университета, в среднем только каждый седьмой поляк (около 13%) готов согласиться, чтобы украинцам выплачивали такие же семейные и социальные пособия, как и гражданам страны.

"Сегодня 81 процент опрошенных Варшавским университетом заявляет, что дает свое согласие на проживание украинцев в Польше, причем 64 процента не станут возражать, если его ребенок свяжет себя семейными узами с украинкой или украинцем. Так почему же, когда речь заходит о деньгах, мы не хотим делиться?" — интересуется автор статьи.

В беседе с Rzeczpospolita социолог Марчин Дума заявил, что, несмотря на изменение отношения поляков к украинцам за последние несколько лет, сейчас позитивный настрой вовсе не так очевиден и повсеместен.

"Мы слышим: тут инфляция, высокие цены, все в проигрыше, а они приезжают и могут не работать, а лишь получать льготы", — рассказал специалист и добавил, что дорогие автомобили украинцев, бесплатный транспорт, размещение в гостиницах и пансионатах — это все "колет глаза" гражданам Польши.

По последней информации, в Польшу прибыли свыше 3,7 миллиона беженцев с Украины. Часть из них следует через территорию Польши транзитом в другие страны, часть — возвращаются на родину. Однако большинство из них пока остаются в республике.