МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в апреле снизился на 0,6% к марту, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, напротив, полагали, что показатель вырастет на 0,2% в месячном выражении.

В годовом выражении показатель увеличился на 0,7%. Ожидался рост на 1,7%.

В марте промпроизводство в Великобритании уменьшилось на 0,2% в месячном выражении, а в годовом увеличилось на 0,7%.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в апреле в месячном выражении снизился на 1%, прогнозировалось, что показатель вырастет на 0,2%. В годовом исчислении показатель увеличился на 0,5% при прогнозе роста на 1,8%.