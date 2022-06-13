МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Если Украине предоставят полноправное членство в ЕС, то результатом такого решения станет создание нового клубка проблем для организации. Об этом написал обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут. Financial Times: в Словакии назвали главное условие отказа от нефти России

"Европейский союз, который никогда не являлся примером идеальной модели эффективного управления, может просто не выдержать или просто распасться", — считает Клут. Журналист добавил, что это предупреждение равно относится и к принятию в ЕС Грузии, Молдовы, Албании, Северной Македонии и других стран, которые уже стоят в очереди.

Он уверен, что в текущей ситуации торопиться с членством этих стран — идея "хуже некуда".

"Экономика, судебная система и прочие институты этих стран попросту не готовы к вступлению в Евросоюз. Это будет очень опрометчиво", — написал обозреватель Bloomberg.

Помимо этого, Клут напомнил читателям о совершенно проблематичной и громоздкой системе управления этой организацией.

"Растущее число институтов и комиссаров, а также полнейший хаос языков, традиций и национальных интересов, прямо как в Вавилоне, — наименьшая из проблем. Устаревшие договоренности ЕС идут вразрез с нынешними реалиями", — добавил он.

И более того, подчеркнул Клут, у Европейского союза совершенно не поставлена система изгнания "неподходящих" членов. Daily Express: Западу не стоит недооценивать мощь России

То есть получается, что присоединение к данной организации может занимать годы или даже десятилетия, причем за это время страны-претенденты обязаны принять все законы союза, но как только они войдут, Брюссель не имеет возможности аннулировать их членство в ЕС, объяснил журналист Bloomberg.