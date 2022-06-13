Обозреватель Bloomberg Клут заявил, что вступление Украины в Евросоюз развалит этот блок
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Если Украине предоставят полноправное членство в ЕС, то результатом такого решения станет создание нового клубка проблем для организации. Об этом написал обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.
"Европейский союз, который никогда не являлся примером идеальной модели эффективного управления, может просто не выдержать или просто распасться", — считает Клут. Журналист добавил, что это предупреждение равно относится и к принятию в ЕС Грузии, Молдовы, Албании, Северной Македонии и других стран, которые уже стоят в очереди.
Он уверен, что в текущей ситуации торопиться с членством этих стран — идея "хуже некуда".
"Экономика, судебная система и прочие институты этих стран попросту не готовы к вступлению в Евросоюз. Это будет очень опрометчиво", — написал обозреватель Bloomberg.
Помимо этого, Клут напомнил читателям о совершенно проблематичной и громоздкой системе управления этой организацией.
"Растущее число институтов и комиссаров, а также полнейший хаос языков, традиций и национальных интересов, прямо как в Вавилоне, — наименьшая из проблем. Устаревшие договоренности ЕС идут вразрез с нынешними реалиями", — добавил он.
И более того, подчеркнул Клут, у Европейского союза совершенно не поставлена система изгнания "неподходящих" членов.
То есть получается, что присоединение к данной организации может занимать годы или даже десятилетия, причем за это время страны-претенденты обязаны принять все законы союза, но как только они войдут, Брюссель не имеет возможности аннулировать их членство в ЕС, объяснил журналист Bloomberg.
https://1prime.ru/world/20220613/837152750.html