МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Призывы Италии и Венгрии к урегулированию конфликта на Украине могут привести к ослаблению антироссийских санкций, пишет агентство Reuters. Глава МИД Венгрии поддержал заявление о проблемах психики у Зеленского

Ссылаясь на свои источники среди чиновников и дипломатов, агентство констатирует, что государства Евросоюза из-за негативных последствий санкций для своих экономик разделились во мнении по поводу дальнейших действий в отношении России.

В частности, авторы Reuters отмечают: "Поскольку правительства западных стран борются с растущей инфляцией и высокими ценами на энергоносители, такие государства, как Италия и Венгрия призывают к скорейшему прекращению огня. Это может привести к ослаблению санкций".

При этом прибалтийские государства и Польша призывают к продолжению боевых действий на Украине.

Как считают в агентстве, со временем разногласия в Евросоюзе могут стать еще заметнее, "поскольку санкции и боевые действия сказываются на мировой экономике, что рискует привести к недовольству на внутренней арене в этих странах".

В то же время к затягиванию конфликта, как опасаются источники Reuters в правительстве ФР, может привести позиция некоторых западных политиков, "подстрекающих" Украину к достижению нереалистичных военных целей.