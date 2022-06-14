МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Резкий рост стоимости жизни и рекордная за последние сорок лет инфляция в США стали фирменным почерком руководства президента Джо Байдена. Как отметил представитель Конгресса Грег Пенс в эфире телеканала Fox News, эта ситуация даже получила название "Байденфляция". Конгресс США обеспокоен опустошением нефтяных резервов страны

Как отметил конгрессмен, для Америки худшие изменения этого руководства еще впереди.

Именно при последнем президенте рост цен на внутреннем рынке не останавливался ни на месяц. В итоге он достиг рекордных за последние 40 лет цифр: индекс потребительских цен показывает рост цен на товары и услуги свыше 8% за последний год. Стоимость продуктов питания и энергоносителей поскочили на 10% и 30% соответственно.

Управление Конгресса по бюджету провело анализ и выяснило, что так называемая Байденфляция будет обходится кошельку типичной семьи американцев порядка $5 тысяч ежегодно.

С момента вступления Байдена на пост главы государства цены на АЗС в США удвоились, подчеркнул политик.

"Что это значит для простых людей? Согласно одному из проведенных недавно исследований, на одних только заправках вы будете ежегодно оставлять дополнительно по 2 тысячи долларов", — отмечает он.

Конгрессмен выразил опасения, что самые негативные проявления от Байденфляции еще ждут американцев впереди.