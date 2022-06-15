МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Спровоцировав конфликт на Украине, Соединенные Штаты проигрывают и в экономике, и в социальной сфере, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес. Финансовый аналитик высказался о падении экономики в США

Он выразил сожаление в отношении конфликта на Украине, который, по его словам, США спровоцировали с помощью НАТО, и подчеркнул, что "любая страна, которая гарантирует свой суверенитет, свою независимость, достоинство и свободу своего народа, свою идентичность, обязана их защищать".

При этом Моралес отметил: "США в результате этого конфликта теряют свою гегемонию и экономику… Почему я говорю, что они проигрывают экономически в этой войне, спровоцированной ими же? Потребительские цены растут… ВВП снижается… Это факты. В российско-украинском конфликте США теряют экономику и наносят ущерб своему народу".