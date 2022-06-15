МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Тяжелый экономический кризис, с которым сейчас столкнулся мир, невозможно завершить при помощи глобального сотрудничества, об этом в своей статье для американского издания Foreign Policy пишет обозреватель Эдвард Олден.

Профессор Университета Западного Вашингтона и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям отмечает, что раньше страны с разным экономическим строем и политическим подходом могли достичь компромисса в кризис. Но сейчас такая кооперация становится все менее вероятной.

Он называет очень ироничным то, что изнашивание системы сотрудничества стран приводит к краху привычных решений проблем. Многие государства достаточно разбогатели, чтобы оказывать влияние либо требовать от других игроков учитывать свои интересы. Другие страны стремятся достичь территориальных или идеологических целей, являющихся более насущными, чем экономические показатели. "В результате найти консенсус стало практически невозможно", — пишет автор.

Олден отмечает, что принцип обязательного согласия, который распространен в большинстве международных объединений (например, ВТО), сегодня только тормозит принятие важных договорных решений.

В частности, он ставит в пример договор об ограничении субсидий на вылов рыбы: этот вопрос обсуждается больше двадцати лет.

Автор также напоминает, что после появления на свет "Большой семерки", а позднее и "Большой двадцатки", старые рычаги не действуют.

Олден считает, что эти совместные усилия изредка добивались поставленной цели и приводили к преобразованиям, но у "семерки" и "двадцатки" нет полномочий по принятию решений. Они все чаще выступают как попытка направить страны-партнеры к проведению взаимоподдерживающей политики.

Специалист привел в пример ситуацию, когда Вашингтон "творчески" подходят к поиску решений кризисов, возникших из-за экономической турбулентности. Именно для этого и создаются множества коалиций. Но этот способ не показал высокую эффективность. В частности, организованный по инициативе президента США Байдена саммит стран Америки прошел без участия второй по объемам экономики Латинской Америки после Бразилии: глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор бойкотировал форум. в ответ на исключение Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

"Хотя эти инициативы удивительно креативны, ни одна из них даже отдаленно не соответствует срочности момента", — считает автор статьи.

Такой срыв совместной работы стран региона рискует стать самым долгим и тревожным последствием новой череды кризисов, подытожил экономист.