МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Единый фронт Америки и европейских государств, направленный на Россию, разваливается. Причиной стали энергетический кризис и высокие цен на газв регионе, заявляет автор американского издания Wall Street Journal.

Как напоминает Джинджу Ли, во вторник, 14 июня, мировой энергетический рынок получил двойной удар.

Первое событие: американская компания Freeport LNG заявила о том, что СПГ-завод в штате Техас, который закрылся после взрыва и пожара 8 июня, сможет возобновить производство только в конце этого года. Из-за этого объемы экспорта американского СПГ сократятся на 18%. Это означает, что европейские поставщики получат еще меньше сырья.

Ситуацию усугубило второе сообщение: российский "Газпром" остановил часть турбин на трубопроводе "Северный поток". Из-за этого объем экспорта в страны Евросоюза из России упали до 67 млн кубов в день при плановых значениях в 167 млн кубов. Российский экспортер был вынужден пойти на это из-за задержки в работе немецкого производителя установок Siemens, не сумевшей вовремя вернуть газоперекачивающие турбины после ремонта.

Именно эти два события, считает автор, привели к резкому — практически на 30% за два дня — скачку цен на газ в Европе. Тысяча кубов уже стоит дороже 1300 долларов.

По мнению Ли, такие цены на энергоресурсы приводят к закрытию заводов и фабрик. Это соль на рану для региона.

При этом в самой Америке выход из предприятия по сжижению природного газа в штате Техас только снизил стоимость сырья: оно подешевело сразу на 17%. Этого добились, благодаря сокращению экспорта в ЕС.

Американская промышленность уловила тесную взаимосвязь между событиями и теперь могут лоббировать сокращение поставок в Евросоюз, чтобы поддержать приемлемые цены на внутреннем рынке. И это привело к расколу двух игроков — Вашингтона и Брюсселя.