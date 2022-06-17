МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Американский лидер Джо Байден заявил в беседе с агентством Associated Press, что не считает наступление рецессии в США на фоне рекордной инфляции неизбежным. Times: Байден теряет влияние в одном из регионов мира и отдает его Китаю

Президент отметил, что американцы очень подавлены, ведь за последние два года они пережили пандемию COVID-19, экономическую нестабильность и резкое подорожание бензина.

"Во-первых, это (рецессия — прим. ред.) не является неизбежным. Во-вторых, мы находимся в более сильном положении, чем любая другая страна в мире, чтобы преодолеть эту инфляцию", — заявил Байден и добавил, что в стране сегодня наблюдается невысокий уровень безработицы, а сила США в мире при этом по-прежнему велика — и это явный повод для оптимизма.