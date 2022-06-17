МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. США и Евросоюз, совершившие грубые ошибки с введением санкций на удобрения в отношении РФ, должны думать об ответе перед миллионами голодающих людей, которые могут появиться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости. Афганистан хочет закупить у России зерно и нефть

"Ведь именно они (США и ЕС) не дают оплатить удобрения, именно они не дают застраховать суда, которые подходят под загрузку. При этом тут опять же надо вспомнить, что Соединенные Штаты сначала ввели, но, в отличие от европейских товарищей, быстренько сообразили, в чем дело, и приравняли удобрения к продуктам первой необходимости и эти ограничения сняли. Но косвенные ограничения — как раз по страховке, по судам, по непринятию портами наших судов — все равно есть, они действуют, к сожалению, и все это привело к сокращению чуть ли ни более чем на 40% всех поставок", — сказал Песков.

"Поэтому это последствия тех грубых ошибок, которые — тут можем прямо сказать — сделали руководство Евросоюза, европейских стран и, в первую очередь, Соединённых Штатов Америки. Именно эти страны должны будут думать, как они будут отвечать перед многими миллионами голодающих, которые могут появиться", — добавил Песков.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу.