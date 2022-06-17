2022-06-17T12:39:40+03:00
2022-06-17T12:39:40+03:00
2022-06-17T12:39:40+03:00
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Китай введет запрет на новые проекты в области тяжелой промышленности
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Китай запретит строительство новых заводов по производству стали, цемента, стекла, а также коксованию и переработке нефти в ключевых экологических зонах, сообщает Рейтер со... ПРАЙМ, 17.06.2022
экономика, мировая экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Китай запретит строительство новых заводов по производству стали, цемента, стекла, а также коксованию и переработке нефти в ключевых экологических зонах, сообщает Рейтер со ссылкой на документ властей страны по вопросам борьбы с загрязнением воздуха и выполнению климатических целей.
Кроме того, продажи новых электрокаров в Китае к 2030 году должны составлять примерно 50% от общего объема продаж автомобилей, отмечается в документе. Также Китай отдаст приоритет развитию возможностей по использованию биомассы, геотермальной и солнечной энергии для отопления домов.
Власти Китая также планируют ускорить переход на альтернативное топливо при производстве цемента, расширить применение технологий по улавливанию углерода, а также улучшить уровни переработки в секторах производства алюминия и стали.