МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Если Киев не исполнит некоторые условия, Украина может лишиться статуса кандидата на вступление в Европейский Союз, сообщили в Еврокомиссии (ЕК). Bloomberg раскрыл ужасные последствия вступления Украины в ЕС

Как уточнили в ведомстве, процесс присоединения к ЕС всё ещё базируется на установленных на критериях и условиях, это позволяет кандидатам "прогрессировать, основываясь на собственных достижениях".

"В то же время это означает, что статус кандидата в ЕС может быть отменен, если основные условия не будут выполняться", — заявили в ЕК.

Так, согласно данным, власти Украины, претендующей на вступление в Евросоюз, должны:

провести судебную реформу;

принять законы по противодействию коррупции, олигархии и отмыванию денег;

изменить законодательство о национальных меньшинствах;

согласовать закон о СМИ с директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС, окончательное решение по этому вопросу будет принято в ходе саммита 23 и 24 июня.