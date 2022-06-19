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Еврокомиссия назвала условия для отзыва у Украины статуса кандидата в ЕС
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Если Киев не исполнит некоторые условия, Украина может лишиться статуса кандидата на вступление в Европейский Союз, сообщили в Еврокомиссии (ЕК). Как уточнили в ведомстве, процесс... ПРАЙМ, 19.06.2022
экономика, мировая экономика, новости, ес, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Если Киев не исполнит некоторые условия, Украина может лишиться статуса кандидата на вступление в Европейский Союз, сообщили в Еврокомиссии (ЕК).
Как уточнили в ведомстве, процесс присоединения к ЕС всё ещё базируется на установленных на критериях и условиях, это позволяет кандидатам "прогрессировать, основываясь на собственных достижениях".
"В то же время это означает, что статус кандидата в ЕС может быть отменен, если основные условия не будут выполняться", — заявили в ЕК.
Так, согласно данным, власти Украины, претендующей на вступление в Евросоюз, должны:
- провести судебную реформу;
- принять законы по противодействию коррупции, олигархии и отмыванию денег;
- изменить законодательство о национальных меньшинствах;
- согласовать закон о СМИ с директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах.
Ранее на этой неделе Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС, окончательное решение по этому вопросу будет принято в ходе саммита 23 и 24 июня.