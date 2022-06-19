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Путин примет участие в саммите БРИКС
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Глава РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите БРИКС по телемосту, сообщил Павел Зарубин в программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1"... ПРАЙМ, 19.06.2022
экономика, мировая экономика, новости, владимир путин, брикс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Глава РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите БРИКС по телемосту, сообщил Павел Зарубин в программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1".
Уточняется, что мероприятие состоится 23 и 24 июня.
Кроме того, глава государства встретится с выпускниками высших военных учебных заведений.
Ранее стало известно, что президент РФ также не следующей неделе проведет заседание президиума Государственного Совета, на котором обсудят развитие жилищно-коммунального хозяйства.