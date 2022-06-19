МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Глава РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите БРИКС по телемосту, сообщил Павел Зарубин в программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1".

Уточняется, что мероприятие состоится 23 и 24 июня.

Кроме того, глава государства встретится с выпускниками высших военных учебных заведений.

Ранее стало известно, что президент РФ также не следующей неделе проведет заседание президиума Государственного Совета, на котором обсудят развитие жилищно-коммунального хозяйства.