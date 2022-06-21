МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Государства Европейского союза достигли полного консенсуса по вопросу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, сообщил министр-делегат при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон. Еврокомиссия назвала условия для отзыва у Украины статуса кандидата в ЕС

По его словам, страны-члены ЕС обсудили подготовку к саммиту, который состоится 23-24 июня и будет посвящен Украине.

"Мы обсуждали этот вопрос сегодня, и эти обсуждения показали, что существует большой консенсус", — заявил Бон и добавил, что такое единство мнений позволит продвинуться в решении данного вопроса.

На прошлой неделе Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС, окончательное решение по этому вопросу будет принято в ходе саммита 23 и 24 июня. При этом ЕК подчеркнула, что если Киев не исполнит некоторые условия, Украина может лишиться статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.