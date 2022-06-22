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Байден заявил о превращении конфликта на Украине в "игру на выживание"
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Американский лидер Джо Байден предположил, что конфликт на Украине может стать состязанием на выносливость между Российской Федерацией и Евросоюзом, сообщает РИА Новости. "Я... ПРАЙМ, 22.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Американский лидер Джо Байден предположил, что конфликт на Украине может стать состязанием на выносливость между Российской Федерацией и Евросоюзом, сообщает РИА Новости.
"Я действительно думаю, что на определенном этапе пойдет отчасти игра в выжидание — что русские могут выдержать, и что будет готова выдерживать Европа", — заявил президент США.
Он отметил, что этот аспект будет обсуждаться в Испании на саммите НАТО. При этом Байден уверил, что не боится "трещин" в общих подходах Запада к конфликту на Украине.