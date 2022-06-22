МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Американский лидер Джо Байден предположил, что конфликт на Украине может стать состязанием на выносливость между Российской Федерацией и Евросоюзом, сообщает РИА Новости. Байден применит "все рычаги" для снижения цен на топливо в США

"Я действительно думаю, что на определенном этапе пойдет отчасти игра в выжидание — что русские могут выдержать, и что будет готова выдерживать Европа", — заявил президент США.

Он отметил, что этот аспект будет обсуждаться в Испании на саммите НАТО. При этом Байден уверил, что не боится "трещин" в общих подходах Запада к конфликту на Украине.