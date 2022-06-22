Советник Шольца обеспокоился будущими отношениями Германии и России
Советник канцлера ФРГ Плетнер выразил обеспокоенность будущими отношениями с Россией
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Внешнеполитический советник канцлера Германии Олафа Шольца, немецкий дипломат Йенс Плетнер "легкомысленно" пожаловался на немецкую прессу, которая, по его мнению, сконцентрировалась на вопросах поставок тяжелых вооружений Украине, не уделяя должного внимания теме будущих отношений с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Handelsblatt.
"Двадцатью Marder (немецких БМП, которые Украина просила ей поставить — прим. ред.) можно заполнить много газетных страниц, но статей о том, как будут складываться наши отношения с Россией в будущем, сейчас как-то меньше", — заявил Плетнер.
При этом, рассуждая о реформах, которые необходимо провести на Украине, политики отметил, что "только из-за того, что на кого-то нападают, автоматически нельзя стать более хорошим правовым государством".
Глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, комментируя эти высказывания, заявила, что "сейчас не время думать о России с любовью", а Плетнер, на ее взгляд, демонстрирует "мышление, которое привело нас к этой ужасной ситуации в последние десятилетия".
https://1prime.ru/world/20220622/837251376.html
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