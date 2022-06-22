МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Турция, увеличив в апреле 2022 года закупку чугуна из РФ на 212% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, дальше может действовать осторожно из-за риска попасть под санкции, заявил РИА Новости ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Данилов. СМИ: Турция устала от членства в НАТО

Согласно данным Института статистики Турции (Turkish Statistical Institute, TUIK), по итогам апреля Россия стала крупнейшим поставщиком чугуна в Турцию. За этот период было поставлено 69,3 тысячи тонн, что на 212% больше, чем за апрель 2021 года (22,2 тысячи тонн). Всего в январе-апреле текущего года РФ отгрузила в Турцию 233 тысячи тонн чугуна.

"Ситуация сейчас такова, что санкционные риски существуют скорее для Турции, а не для России. Азиатские партнеры, в том числе из Турции, в ближайшие месяцы могут опасаться расширять сотрудничество с российскими сталеварами из-за риска вторичных санкций", — сказал аналитик, отвечая на вопрос, какие риски существуют для Анкары при таком наращивании поставок сырья из России.

По словам Данилова, после закрытия рынков Европы и Америки отечественные сталевары начали перенаправлять поставки в Азию.

"И хотя металл приходилось продавать со скидкой, до недавнего времени все складывалось хорошо. Однако включение "Северстали" в SDN-лист OFAC (Управление по контролю за иностранными активами минфина США — ред.) показало, что любой российский металлург потенциально может попасть под прямые санкции", — отметил аналитик.

В этой связи значительная часть экспортных объемов металла оказалась фактически заперта внутри России, заметил он.