Эксперт Данилов рассказал, что Турция увеличила на 212% поставки чугуна из России
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Турция, увеличив в апреле 2022 года закупку чугуна из РФ на 212% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, дальше может действовать осторожно из-за риска попасть под санкции, заявил РИА Новости ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Данилов.
Согласно данным Института статистики Турции (Turkish Statistical Institute, TUIK), по итогам апреля Россия стала крупнейшим поставщиком чугуна в Турцию. За этот период было поставлено 69,3 тысячи тонн, что на 212% больше, чем за апрель 2021 года (22,2 тысячи тонн). Всего в январе-апреле текущего года РФ отгрузила в Турцию 233 тысячи тонн чугуна.
"Ситуация сейчас такова, что санкционные риски существуют скорее для Турции, а не для России. Азиатские партнеры, в том числе из Турции, в ближайшие месяцы могут опасаться расширять сотрудничество с российскими сталеварами из-за риска вторичных санкций", — сказал аналитик, отвечая на вопрос, какие риски существуют для Анкары при таком наращивании поставок сырья из России.
По словам Данилова, после закрытия рынков Европы и Америки отечественные сталевары начали перенаправлять поставки в Азию.
"И хотя металл приходилось продавать со скидкой, до недавнего времени все складывалось хорошо. Однако включение "Северстали" в SDN-лист OFAC (Управление по контролю за иностранными активами минфина США — ред.) показало, что любой российский металлург потенциально может попасть под прямые санкции", — отметил аналитик.
В этой связи значительная часть экспортных объемов металла оказалась фактически заперта внутри России, заметил он.
https://1prime.ru/world/20220622/837252537.html