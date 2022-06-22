Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила, что Байден усиливает страдания американцев
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель Администрации президента США Карин Жан-Пьер, оговорившись в своем заявлении, объяснила усиление страданий семей американцев из-за беспрецедентно дорогого топлива политикой Джо Байдена.
В ходе брифинга одна из представителей СМИ спросила у представителя Белого дома, какие шаги предпринимает Администрация для того, чтобы поддержать семьи простых американцев в ситуации с высокими ценами на топливо.
"Очевидно, что президент предпринимает абсолютно все шаги, которые в его силах, чтобы усилить… то есть ослабить страдания американских семей в связи с высокими ценами на топливо", — ответила представитель Белого дома.
Страны Европы и США ввели против России беспрецедентные экономические санкции после начала специальной операции на Украине. В результате произошли сбои в логистических цепочках по всему миру, подстегнув экономические проблемы в США и Европе, чьи жители столкнулись с небывалой инфляцией и ростом цен на бензин, еду, услуги. Например, в США в мае инфляция ускорилась до 8,6%. Это максимальный показатель за более чем сорок лет.
Что касается цен на бензин в США, то на 10 июня галлон этого топлива на АЗС впервые в истории стал стоить дороже $5.
https://1prime.ru/world/20220622/837255935.html