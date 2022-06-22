МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель Администрации президента США Карин Жан-Пьер, оговорившись в своем заявлении, объяснила усиление страданий семей американцев из-за беспрецедентно дорогого топлива политикой Джо Байдена. СМИ: поляки столкнулись с призраками, которые приведут страну к кризису

В ходе брифинга одна из представителей СМИ спросила у представителя Белого дома, какие шаги предпринимает Администрация для того, чтобы поддержать семьи простых американцев в ситуации с высокими ценами на топливо.

"Очевидно, что президент предпринимает абсолютно все шаги, которые в его силах, чтобы усилить… то есть ослабить страдания американских семей в связи с высокими ценами на топливо", — ответила представитель Белого дома.

Страны Европы и США ввели против России беспрецедентные экономические санкции после начала специальной операции на Украине. В результате произошли сбои в логистических цепочках по всему миру, подстегнув экономические проблемы в США и Европе, чьи жители столкнулись с небывалой инфляцией и ростом цен на бензин, еду, услуги. Например, в США в мае инфляция ускорилась до 8,6%. Это максимальный показатель за более чем сорок лет.

Что касается цен на бензин в США, то на 10 июня галлон этого топлива на АЗС впервые в истории стал стоить дороже $5.