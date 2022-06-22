Инфляция в Канаде ускорилась до максимума с 1983 года
Годовая инфляция в Канаде ускорилась до максимальных с 1983 года 7,7%
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Канаде по итогам мая ускорилась до 7,7% с 6,8% в апреле, следует из данных статистического центра страны.
Таким образом, показатель за прошлый месяц стал рекордным с января 1983 года, когда годовая инфляция в Канаде составляла 8,2%.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали годовую инфляцию в стране на уровне 7,4%.
В мае потребительские цены в Канаде выросли на 1,4% после увеличения на 0,6% месяцем ранее.
За исключением цен на бензин инфляция в годовом выражении составила 6,3% после 5,8% в апреле. Цены на продовольствие в Канаде увеличились на 8,8% в годовом выражении и на 0,8% — в месячном. Энергия в Канаде за год подорожала на 34,8%, за месяц – на 8,5%.
https://1prime.ru/world/20220622/837261995.html
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