МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Канаде по итогам мая ускорилась до 7,7% с 6,8% в апреле, следует из данных статистического центра страны. Инфляция в Великобритании достигла максимума за 40 лет

Таким образом, показатель за прошлый месяц стал рекордным с января 1983 года, когда годовая инфляция в Канаде составляла 8,2%.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали годовую инфляцию в стране на уровне 7,4%.

В мае потребительские цены в Канаде выросли на 1,4% после увеличения на 0,6% месяцем ранее.

За исключением цен на бензин инфляция в годовом выражении составила 6,3% после 5,8% в апреле. Цены на продовольствие в Канаде увеличились на 8,8% в годовом выражении и на 0,8% — в месячном. Энергия в Канаде за год подорожала на 34,8%, за месяц – на 8,5%.