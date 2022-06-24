МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Государства Евросоюза еще обсуждают введение новых антироссийских санкций и ограничений, которые могут затронуть государства-партнеров России, но способы обхода некоторых из них уже найдены, заявил в беседе с радио Sputnik главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Британия ввела новые санкции против России

"Россия совместно со своими зарубежными партнерами разработала схемы абсолютно законного обхода прямых санкционных ограничений, наложенных западными странами", — сообщил Громов. Но при этом он отметил, что "это понимают и сами западные страны", которые уже прямо говорят, что в рамках последующих санкционных мер могут появиться вторичные санкции.

По данным эксперта, ограничения могут коснуться стран, содействующих экспорту российской нефти, но эти рестрикции тоже можно обходить.

Один из способов обхода ограничений Громов описал следующим образом: "Традиционно российская нефть доставлялась в порты Европы танкерами относительно малого водоизмещения, а дальше перегружалась на супертанкеры для дальнейшей транспортировки. Мы и сейчас так можем делать, но во время перекачки нефти на воде никто нам не мешает загрузить в этот супертанкер не только российскую, но и, например, ближневосточную нефть. Тогда это уже получается танкер не с российской нефтью, и под санкции, даже вторичные, топливо не попадет".

Резюмируя, эксперт отметил, что сейчас "открывается широкий простор для применения русской смекалки, против которой западная логика не работает".