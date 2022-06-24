МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Соглашения по вопросам энергетики и продовольствия, подписанные президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в ходе его последнего турне по странам Африки и Ближнего Востока призваны защитить его страну от кризиса, который провоцируют страны НАТО своим давлением на Россию, заявил РИА Новости венесуэльский депутат Хулио Чавес. Новак: рынку в перспективе понадобится нефть из Венесуэлы, Ирана и России

"Президент предвосхищает будущий продовольственный и очень острый, обострившийся энергетический кризисы, возникшие в результате агрессии и войны НАТО против России на территории Украины", — сказал Чавес, член правящей Объединенной социалистической партии Венесуэлы.

Николас Мадуро в июне впервые за долгое время совершил заграничное турне, в рамках которого посетил Турцию, Алжир, Иран, Кувейт, Катар и Азербайджан. Подписанные в ходе поездки соглашения направлены на развитие сотрудничества с этими государствами в области энергетики, нефти, газа, сельского хозяйства, технологий, транспорта и финансов.

"Соглашения со стратегическими союзниками в этих областях обеспечат нас сырьем, технологиями и оборудованием, чтобы это (последствия санкций против РФ — ред.) оказало меньшее влияние на венесуэльский народ и позволило нам продолжать повышать уровень производства и благосостояния", — пояснил депутат.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к глобальному росту цен на топливо, электроэнергию, удобрения и продукты питания.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.