МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Сенатор Алексей Пушков ответил в своем Telegram-канале на обвинения министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в том, что Россия якобы использует голод как оружие. Пушков: вопреки всем заявлениям Польша продолжает покупать российский газ

Сенатор отметил, что аргументация западных критиков России не имеет ничего общего с реальным положением дел, потому что она "подчинена не требованиям логики и доказательности, а имеет чисто декларативный и инструментальный характер. Цель — обоснование политики крайней враждебности к России".