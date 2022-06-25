МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Сенатор Алексей Пушков ответил в своем Telegram-канале на обвинения министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в том, что Россия якобы использует голод как оружие.
Сенатор отметил, что аргументация западных критиков России не имеет ничего общего с реальным положением дел, потому что она "подчинена не требованиям логики и доказательности, а имеет чисто декларативный и инструментальный характер. Цель — обоснование политики крайней враждебности к России".
https://1prime.ru/world/20220625/837291965.html
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