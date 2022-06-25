МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Россия и Турция обречены на максимальное сближение и сотрудничество в происходящей сейчас глобальной трансформации мира. Об этом заявил РИА Новости российский военный эксперт, доктор Института истории имени А.А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, кандидат исторических наук Курского государственного педагогического университета Олег Кузнецов. Белый дом сообщил о создании нового альянса в Тихоокеанском регионе

В последние недели отношения Турции с блоком НАТО обострились из-за претензий Финляндии и Швеции на членство в Альянсе. Анкара выступает против такой перспективы, поскольку Хельсинки и Стокгольм поддерживают Рабочую партию Курдистана, признанную в Турции террористической. В то же время наблюдается рост напряженности в турецко-греческих отношениях. Две страны не могут согласовать морские зоны. В конце мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказывается от диалога с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, сославшись на его высказывания в отношении Анкары в ходе поездки главы правительства в США. На днях же турецкий лидер потребовал от Греции провести демилитаризацию островов в Эгейском море и поставил под сомнение заявленные цели развертывания американских баз в Греции.

"Эрдоган — очень опытный политик, которому чужды иллюзии и идеологические стереотипы теории "золотого миллиарда", плотно засевшие в подсознании лидеров стран Европы. Его задача — вывести Турцию в региональные лидеры Восточного Средиземноморья и Большого Ближнего Востока, чтобы если не в границах политической карты мира, то хотя бы в ареале геополитического влияния и контроля воссоздать на виртуальном уровне былое величие Османской империи. Абсолютно очевидно, что реализовать все свои чаяния и ожидания без серьезной поддержки со стороны перед лицом консолидированной конфликтом на Украине Европы Турция в одиночку не сможет, а получить ее в режиме здесь и сейчас она может только от России, совместно с которой, плюс Азербайджан, Анкара сможет не только закрепить за собой де-факто ресурсы Эгейского моря, но и без проблем начать их разработку и эксплуатацию. Так что Россия и Турция обречены на максимальное сближение и сотрудничество в происходящей сейчас глобальной трансформации мира", — отметил Кузнецов.

По его мнению, в основе резкого обострения турецко-греческих отношений лежат отнюдь не политические или религиозные противоречия, помноженные на обоюдные исторические обиды, которые по прошествии многих десятилетий и смены поколений можно было бы простить и забыть, а "сугубо прагматические и меркантильные резоны", связанные с контролем над вновь разведанными месторождениями углеводородов на шельфе Эгейского мора.

"Обладание этими месторождениями выведет Турцию в региональные лидеры Восточного Средиземноморья, лишив этого статуса Италию. А это будет означать перераспределение векторов сил не только в Передней Азии и на Ближнем Востоке, но также в Юго-Восточной и даже Центральной Европе. Такие перспективы страшат НАТО и являются главной причиной, по которой США вместе с Грецией заявили о создании сразу четырех военных баз — двух военно-воздушных и двух военно-морских — на островах Архипелага. И хотя такое их появление аргументируется противодействием "российской угрозе" и заявляется, что они никак не направлены против Анкары, в турецкой столице прекрасно понимают, что это не так, и главная цель этого шага — сдерживание политических амбиций Турции на региональное доминирование и противодействие ее претензиям на недра шельфа Эгейского моря. Ведь не даром на днях президент Эрдоган, обращаясь к турецкой прессе, конкретно и недвусмысленно заявил, что в этом вопросе "Западу доверять нельзя", — сказал Кузнецов. Bloomberg пообещал Соединенным Штатам непрекращающийся голод

Российский политолог также считает, что акватория Восточного Средиземноморья благодаря разведанным запасам углеводородов превращается для Европы, если та намерена отказаться от поставок нефти и газа из России, "в главную кладовую ресурсов", и тот, кто будет ее контролировать, "будет доминировать в Старом Свете уже через какое-то десятилетие".

"В этом смысле греко-турецкий конфликт — это вершина айсберга конфликта интересов чуть ли не мирового уровня, сопоставимого с украинским, целью которого будет передел мира. Турция шаг за шагом твердой поступью входит в него, понимая, что только так может обеспечить себе перспективу в стремительно меняющемся мире, но чтобы не оказаться в изоляции, она все равно будет вынуждена искать для себя новых союзников, чтобы противостоять давлению стран Североатлантического альянса, претендующих на контроль над ресурсами, которыми она хочет распоряжаться сама. Но для этого ей потребуются союзники и партнеры, пусть даже и ситуационные, главный из которых — Россия", — подчеркнул эксперт.