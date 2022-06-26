МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. За последние последние два года состояние дел в Америке очень серьезно пошатнулось, причем настолько, что США практически превращаются в посмешище. Об этом заявил на митинге в штате Иллинойс бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Bloomberg: перспективы Германии без российского газа "довольно мрачные"

Экс-президент вновь разнес нынешнего лидера Джо Байдена и его администрацию. Он уверен, что именно они виноваты в том, что Вашингтон потерял все свои главные козыри, а именно — экономическое и политическое преимущество на мировой арене.

"Нашу страну уже нельзя назвать великой, нет, это страна, которая находится в упадке. Мне очень неприятно вам это высказывать. На сегодняшний день у США высочайший уровень инфляции за 40 лет и заоблачные цены на бензин за всю современную историю. Признаюсь, что подобной ситуации с энергетикой у нас не было уже давно. Америка перестала быть энергетически независимой, а ведь только два года назад все было совсем иначе!", — подчеркнул Трамп.

Он также отметил, что за то время, как Байден пребывает на посту президента США, американские граждане потеряли свободу слова и независимую прессу, а также был зафиксирован резкий скачок преступности и смертности, всплеск нелегальной миграции, и, наконец, экономический коллапс.

"Самое ужасное, это то, что за последние пару лет к мнению нашей страны перестали прислушиваться. Она уже не внушает людям уважение. Я бы даже сказал, что она просто выставила себя на посмешище перед всем остальным миром", — резюмировал экс-президент.