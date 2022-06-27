МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны "Большой семерки" ужесточить антироссийские санкции и ограничить цены на нефть. Эксперт рассказал о "бессмертии" нефти

"Для нас также важна последовательная позиция стран G7 касательно санкций. Они должны и дальше усиливаться, в частности путем ограничения цены на нефть, экспортируемую агрессором", — написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, украинский лидер выразил благодарность за оборонную и финансовую помощь, оказанную Киеву.

На прошлой неделе Зеленский заявил в видеообращении на Global Policy Forum, что половина украинской экономики не работает. По его словам, стране требуется около пяти миллиардов долларов ежемесячно, чтобы покрыть дефицит бюджета.

Ранее глава американского минфина Джанет Йеллен сообщила о заинтересованности Вашингтона в принудительном снижении цен на российскую нефть, поступающую на мировые рынки. По ее словам, это должно увеличить поставки топлива из России, несмотря на введенные санкции. Министр подчеркнула, что США и их союзники прорабатывают такую меру на фоне рекордного роста инфляции после ограничения импорта российских энергоресурсов.