МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин получил приглашение от своего индонезийского коллеги Джоко Видодо принять участие в саммите G20, российская сторона ответила на него положительно, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Путин обсудит с главой Индонезии вопросы продовольственной безопасности

"Наш президент получил приглашение, и мы ответили положительно, сказали, что заинтересованы принять участие", — подчеркнул он в ходе брифинга.

По словам Ушакова, приглашение Индонезии является "очень важным" с учетом давления, которое оказывают на страну западные государства.

При этом вопрос о том, на каком уровне Россия примет участие в саммите, ещё будет обсуждаться, уточнил помощник президента. "Пока приглашают в очном формате. Но времени много ещё, надеюсь, что пандемия позволит провести этот очень важный форум в очном формате. Но боюсь загадывать", — сказал он.

Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на острове Бали.