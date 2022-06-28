NI раскрыл неожиданного партнера России на Черном море
National Interest: Турция стала неожиданным для Запада партнером России на Черном море
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. У России на Черном море появился неожиданный для Западного блока стран партнер, пишет обозреватель Шушаник Минасян для американского журнала The National Interest.
Автор отмечает, что относительно вопросов геополитики Черноморского региона сейчас можно наблюдать значительные изменения. В первую очередь это связано с Москвой, которая нашла в регионе неожиданного партнера в лице Анкары.
После окончания холодной войны западные политические игроки в большой мере игнорировали этот регион. За это время Москве и Анкаре удалось провести интенсивную работу по укреплению своего влияния в политике и экономике.
И Россия, и Турция активизировали свою работу по созданию нового порядка в регионе. автор считает, что страны следовали политической линии, по которой происходящее в регионе все больше бы отвечало их национальным повесткам.
Минасян также считает, что России и Турции удалось добиться такой модели в отношениях, при которой партнерами бы учитывались сферы влияния друг друга и готовность идти на уступки во имя взаимовыгодных результатов.
https://1prime.ru/world/20220628/837313003.html
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