МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. У России на Черном море появился неожиданный для Западного блока стран партнер, пишет обозреватель Шушаник Минасян для американского журнала The National Interest. СМИ: Польша выставит России счет за отключение газа

Автор отмечает, что относительно вопросов геополитики Черноморского региона сейчас можно наблюдать значительные изменения. В первую очередь это связано с Москвой, которая нашла в регионе неожиданного партнера в лице Анкары.

После окончания холодной войны западные политические игроки в большой мере игнорировали этот регион. За это время Москве и Анкаре удалось провести интенсивную работу по укреплению своего влияния в политике и экономике.

И Россия, и Турция активизировали свою работу по созданию нового порядка в регионе. автор считает, что страны следовали политической линии, по которой происходящее в регионе все больше бы отвечало их национальным повесткам.

Минасян также считает, что России и Турции удалось добиться такой модели в отношениях, при которой партнерами бы учитывались сферы влияния друг друга и готовность идти на уступки во имя взаимовыгодных результатов.