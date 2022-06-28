МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. МИД России в качестве ответных мер запретил въезд в страну еще 25 американцам. США повысят пошлины на некоторые позиции импорта из России

"В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в "стоп-лист" вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В список попали в том числе супруга резидента США Джо Байдена Джилл Байден, его дочь Эшли Байден, члены Сената, сотрудники Стэнфордского, Йельского и Гарвардского университетов.

В мае Россия закрыла въезд сразу 936 американским гражданам, в том числе политикам, чиновникам, высшим должностным лицам. В "стоп-листе" оказались американский актер Морган Фриман и генеральный директор "Dreamworks Animation" Джеффри Катценберг. США объявят санкции против ключевых российских оборонных предприятий

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.