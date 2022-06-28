ТОКИО, 28 июн — ПРАЙМ. Следующий саммит G7 пройдет в Хиросиме 19-21 мая 2023 года, передает агентство Киодо, ссылаясь на источник в дипломатических кругах. Страны G7 примут меры по обеспечению энергетических поставок

Согласно сообщению, о месте и дате проведения встречи лидерам G7 сообщил японский премьер-министр Фумио Кисида.

"Он подчеркнул, что нет лучшего места, чем Хиросима, чтобы продемонстрировать приверженность миру и клятве о том, что человечество никогда больше не познает разрушения от ядерного оружия", — уточнил собеседник.

В этом году саммит лидеров G7 (Германия, Франция, Италия, Великобритания, США, Канада, Япония) прошел 26-28 июня в баварском замке Эльмау в Германии. Ключевой темой встречи стала ситуация на Украине и ее последствия – "от нехватки энергии до продовольственного кризиса".

В следующем году председательство в G7 перейдет к Японии.