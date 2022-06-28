Японский премьер Кисида сообщил о проведении следующего саммита G7 в Хиросиме 19-21 мая 2023 года
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ТОКИО, 28 июн — ПРАЙМ. Следующий саммит G7 пройдет в Хиросиме 19-21 мая 2023 года, передает агентство Киодо, ссылаясь на источник в дипломатических кругах.
Согласно сообщению, о месте и дате проведения встречи лидерам G7 сообщил японский премьер-министр Фумио Кисида.
"Он подчеркнул, что нет лучшего места, чем Хиросима, чтобы продемонстрировать приверженность миру и клятве о том, что человечество никогда больше не познает разрушения от ядерного оружия", — уточнил собеседник.
В этом году саммит лидеров G7 (Германия, Франция, Италия, Великобритания, США, Канада, Япония) прошел 26-28 июня в баварском замке Эльмау в Германии. Ключевой темой встречи стала ситуация на Украине и ее последствия – "от нехватки энергии до продовольственного кризиса".
В следующем году председательство в G7 перейдет к Японии.
https://1prime.ru/world/20220628/837315657.html
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