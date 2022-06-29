МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Единодушие стран G7 поставлено под сомнение автором немецкого издания Welt Сашей Ленарцем. У него появились сомнения в "едином мнении по российскому вопросу" после интервью канцлера Германии Олафа Шольца. В США объяснили, почему блокада Калининграда обернется для ЕС катастрофой

По мнению обозревателя, клятвенные заверения политика в том, что страны "большой семерки" едины во мнении по отношению России не столь однозначны, как это кажется на первый взгляд.

Автор также обращает внимание на то, что лидеры G7 по итогам встречи во вторник, 28 июня, не смогли прийти к согласию по целому ряду тем.

В частности, пишет издание, стоит обратить внимание на преждевременные заявления американского лидера Джо Байдена об ограничениях на золото российского происхождения.

"Хотя Великобритания поддержала предложение, Германия и Франция сослались на компетенцию ЕС", — напомнил автор.

При этом остается неизвестным, найдет ли это предложение отклик у большего числа членов G7.

Также корреспондент пишет о том, что пока участники встречи не смогли договориться о вводе предельных цен на нефть из РФ.

"Президент Франции Эммануэль Макрон не встретил особого энтузиазма со стороны США относительно идеи ввести ценовой потолок на нефть во всем мире, включая американскую", — говорится в материале.

В то же время журналист напоминает о существующих между Германией и США разногласиях по отношению к Китаю. Если Вашингтон видит в Пекине главного стратегического противника, то Берлин считает азиатскую страну "конкурентом".