МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Украине требуется около одного триллион долларов для восстановления национальной экономики и инфраструктуры, заявил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко телеканалу "Еспресо". Зеленский призвал страны G7 ограничить цены на нефть

Он уточнил, что лишь прямые убытки Киева из-за российской спецоперации составляют 650 миллиардов долларов.

"Если к этой цифре добавить косвенный ущерб, то цифра увеличится до 1 триллиона долларов США. Нам нужны эти суммы", — отметил Устенко.

Таким образом, объем средств, необходимых для восстановления экономики Украины, составляет пять ее годовых ВВП, если сравнивать с показателем 2021 года, который стал рекордным — 200 миллиардов долларов.

Советник Зеленского добавил, что каждый месяц Киев получает гранты почти на пять миллиардов долларов, несмотря на отсутствие доступа к рынкам заимствования капитала.