В Киеве назвали сумму, необходимую для восстановления украинской экономики
В офисе Зеленского заявили, что на восстановление украинской экономики нужен один триллион долларов
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Украине требуется около одного триллион долларов для восстановления национальной экономики и инфраструктуры, заявил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко телеканалу "Еспресо".
Он уточнил, что лишь прямые убытки Киева из-за российской спецоперации составляют 650 миллиардов долларов.
"Если к этой цифре добавить косвенный ущерб, то цифра увеличится до 1 триллиона долларов США. Нам нужны эти суммы", — отметил Устенко.
Таким образом, объем средств, необходимых для восстановления экономики Украины, составляет пять ее годовых ВВП, если сравнивать с показателем 2021 года, который стал рекордным — 200 миллиардов долларов.
Советник Зеленского добавил, что каждый месяц Киев получает гранты почти на пять миллиардов долларов, несмотря на отсутствие доступа к рынкам заимствования капитала.
https://1prime.ru/world/20220629/837329120.html
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