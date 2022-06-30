МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо, который прибудет в Москву с визитом, лидеры планируют обсудить вопросы продвольственной безопасности, международную ситуацию, а также темы, которые планируется затронуть на предстоящем саммите G20. Лавров: Россию мало интересует присутствие Зеленского на саммите G20

Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20. Саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре этого года.

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И ВИЗИТ В КИЕВ

Как рассказал журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, на переговорах Путин и Видодо обсудят различные аспекты международной ситуации с учетом событий на Украине и продовольственную безопасность, в том числе возможность увеличения экспорта российской агропромышленной продукции, включая пшеницу и удобрения.

По словам представителя Кремля, лидеры также затронут весь спектр вопросов, который планируется вынести на предстоящий саммит "двадцатки".

Видодо стал первым азиатским лидером, который с момента начала специальной военной операции РФ на Украине побывал в ходе одной поездки в Европу сразу и в Москве, и в Киеве, — накануне переговоров с российским лидером президент Индонезии встретился с Владимиром Зеленским.

Видодо посещает Киев и Москву не только в качестве президента Индонезии и председателя G20 2022 года, но и в качестве члена Группы по реагированию на глобальный кризис в области продовольствия, энергетики и финансов, учрежденной генеральным секретарем ООН.

Сам Видодо говорил, что его миссия состоит в том, чтобы пригласить Зеленского "открыть пространство для диалога в контексте мира". По его словам, встреча с Зеленским также была направлена "на установление мира между Украиной и Россией" и восстановление мировых цепочек поставок продовольствия.

Видодо говорил, что переговоры с российским лидером будут "также направлены на открытие пространства для диалога, скорейшее прекращение огня и прекращение конфликта".

САММИТ РАЗДОРА

В преддверии саммита G20 ряд западных правительств лоббировали Индонезию с целью убедить власти страны отозвать приглашение президента России на саммит в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине, однако правительство Индонезии отказалось это сделать, в порядке компромисса со странами Запада пригласив на встречу "двадцатки" в качестве гостя Владимира Зеленского.

На брифинге по итогам встречи с Зеленским Видодо сообщил, что лично передал ему приглашение принять участие в саммите G20. Зеленский в свою очередь заявил, что принял приглашение, но добавил, что его участие будет зависеть от состава участников и ситуации с безопасностью в стране.

Помощник президента РФ Ушаков ранее заявлял, что Путин получил официальное приглашение от Видодо на участие в саммите G20 в очном формате. При этом, по его словам, пока нет окончательного решения, на каком уровне РФ будет принимать участие.

Однако премьер Италии Марио Драги после встречи лидеров G7 в Германии, где на одной из сессий выступил президент Индонезии, заявил, что Видодо исключает приезд Путина на саммит.