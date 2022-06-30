МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июне вырос до 50,2 пункта, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического управления КНР. Китай опубликовал экономическую статистику за январь-май 2022 года

Показатель вырос на 0,6 процентных пункта против 49,6 в мае. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о спаде.

Поясняется, что PMI крупных предприятий в июне составил 50,2, по сравнению с маем этот показатель снизился на 0,8 процентного пункта, PMI средних и малых предприятий увеличился на 1,9 и 1,9 до 51,3 и 48,6 пункта соответственно.

Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства вырос на 3,1 процентного пункта по сравнению с маем и составил 52,8 пункта, при этом индекс новых заказов вырос на 2,2 процентного пункта до 50,4 пункта, что свидетельствует об увеличении спроса на промышленном рынке.

Индекс сырьевых запасов в июне вырос на 0,2 процентного пункта – до 48,1, что указывает на увеличение запасов основных видов сырья промышленного сектора. Индекс занятости вырос на 1,1 процентного пункта – до 48,7, что свидетельствует об определенном росте востребованности рабочей силы в промышленности.

Тем временем индекс поставок сырья в июне по сравнению с маем увеличился на 7,2 процентного пункта — до 51,3.

Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в июне вырос до 54,7 пункта.

PMI сферы услуг в июне на фоне постепенного улучшения эпидемиологической обстановки в Китае вырос на 6,9 процентных пункта против 47,8 пункта в мае.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о спаде.