МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в мае снизилась до 6,6% с пересмотренного уровня апреля в 6,7%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Безработица в Германии выросла в июне

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на уровне первоначальной оценки апреля в 6,8%.

В ЕС в мае безработица также снизилась — до 6,1% с уровня апреля в 6,2%.

В мае 2021 года безработица в еврозоне составляла 8,1%, а в ЕС — 7,3%.

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в мае 2022 года составило 13,066 миллиона человек, из них в зоне евро — 11,004 миллиона.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам мая была зафиксирована в Чехии (2,5%), Германии (2,8%), Польше (3%) и на Мальте (3,1%). Самый высокий уровень наблюдался в Испании (13,1%).