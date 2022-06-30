МИНСК, 30 июн — ПРАЙМ. Москва и Минск реализовали уже порядка 40% содержания союзных программ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко. Белоруссия планирует нарастить поставки агропродукции в Россию

"(Программы — ред.) начинают уже работать на экономику, социальную сферу и в целом на транспорт, логистику и все, что необходимо для жизнедеятельности наших государств и обеспечения интересов наших граждан", — подчеркнул министр.

Он напомнил, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе недавней встречи в Санкт-Петербурге обсудили спектр задач, стоящий перед двумя государствами в контексте реализации 28 союзных программ, утвержденных год назад.

Свои переговоры с Лукашенко Лавров охарактеризовал как "продолжительные, доверительные и полезные". Министр заявил, что обсудил с белорусским лидером задачи дальнейшего углубления интеграционной повестки в рамках Союзного государства России и Белоруссии, которое должно происходить на базе "принципиальных договоренностей, принятых на высшем уровне".