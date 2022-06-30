Лавров рассказал о ходе реализации союзных программ России и Белоруссии
Лавров заявил, что Россия и Белоруссия воплотили около 40% содержания союзных программ
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МИНСК, 30 июн — ПРАЙМ. Москва и Минск реализовали уже порядка 40% содержания союзных программ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко.
"(Программы — ред.) начинают уже работать на экономику, социальную сферу и в целом на транспорт, логистику и все, что необходимо для жизнедеятельности наших государств и обеспечения интересов наших граждан", — подчеркнул министр.
Он напомнил, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе недавней встречи в Санкт-Петербурге обсудили спектр задач, стоящий перед двумя государствами в контексте реализации 28 союзных программ, утвержденных год назад.
Свои переговоры с Лукашенко Лавров охарактеризовал как "продолжительные, доверительные и полезные". Министр заявил, что обсудил с белорусским лидером задачи дальнейшего углубления интеграционной повестки в рамках Союзного государства России и Белоруссии, которое должно происходить на базе "принципиальных договоренностей, принятых на высшем уровне".
https://1prime.ru/world/20220630/837342585.html
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