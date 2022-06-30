МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Россия остается участником G20 и принимает участие в саммите, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кремль анализирует вопрос участия России в саммите G20

"Как мы это сделаем — это решим после того, как проанализируем ситуацию. Ещё есть время", — отметил он.

По словам представителя Кремля, президент России Владимир Путин может поехать на саммит или делегировать кого-то ещё, решение будет соответствовать интересам Москвы.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин получил приглашение от своего индонезийского коллеги Джоко Видодо принять участие в саммите G20, российская сторона ответила на него положительно. При этом вопрос о том, на каком уровне Россия примет участие в саммите (очно или онлайн), ещё будет обсуждаться.

При этом США и их союзники попытались надавить на Индонезию, которая в этом году председательствует в G20, и не допустить участия России в саммите. Индонезийские власти в ответ на это подчеркнули, что на мероприятии рассматриваются экономические вопросы, и политика не может влиять на его повестку дня.

Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на острове Бали.