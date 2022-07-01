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Американские банкриры предсказали снижение ВВП США во II квартале
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Федеральный резервный банк Атланты сообщил, что используемые им модели прогнозируют снижение ВВП США на 1% по итогам второго квартала 2022 года. Подтверждение прогноза данными... ПРАЙМ, 01.07.2022
новости, экономика, мировая экономика, сша, фрс, ввп, снижение, прогноз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Федеральный резервный банк Атланты сообщил, что используемые им модели прогнозируют снижение ВВП США на 1% по итогам второго квартала 2022 года.
Подтверждение прогноза данными официальной статистики будет означать для американской экономики формальное начало рецессии, под которой обычной понимается спад ВВП в течение полугода.
"Тридцатого июня модель GDPNow спрогнозировала рост реального ВВП во втором квартале 2022 года на минус 1,0%", — сообщил в Twitter банк, входящий в Федеральную резервную систему США.
В первом квартале ВВП США снизился на 1,6%.