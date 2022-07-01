МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Федеральный резервный банк Атланты сообщил, что используемые им модели прогнозируют снижение ВВП США на 1% по итогам второго квартала 2022 года. ВВП Великобритании вырос в первом квартале

Подтверждение прогноза данными официальной статистики будет означать для американской экономики формальное начало рецессии, под которой обычной понимается спад ВВП в течение полугода.

"Тридцатого июня модель GDPNow спрогнозировала рост реального ВВП во втором квартале 2022 года на минус 1,0%", — сообщил в Twitter банк, входящий в Федеральную резервную систему США.

В первом квартале ВВП США снизился на 1,6%.