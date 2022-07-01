МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Соединенные Штаты уже в который раз пытаются снять с себя ответственность за обострение кризиса на Украине. Они начали винить власти Китая в бездействии и даже внесли пять компаний КНР в "черный список" за так называемую "поддержку российского ВПК". Об этом сообщает Global Times. Bloomberg раскрыл подробности новых антироссийских санкций

Обозреватель издания отмечает, что "США вновь показали себя во всей красе, демонстрируя свою обычную манеру "валить с больной головы на здоровую". Понятно, что таким образом Вашингтон хочет избежать ответственности за разжигание украинского кризиса, а с другой стороны, опять же, это помогает им создать новых "общих врагов" с целью сохранить единство в лагере союзников США".

В материале подчеркивается, что такого рода меры являются "односторонними" и в корне не соответствуют нормам международного права. Совет Безопасности ООН также не одобряет их — получается, они просто вне закона.

"Непонятно, почему в том случае, если Россия и Китай продолжают поддерживать нормальное энергетическое, экономические и торговое сотрудничество. На основании чего тогда Вашингтон занимается его блокировкой и вводит санкции против КНР?" — пишет автор.

Подводя итог, обозреватель издания также пишет о том, что превентивные меры Вашингтона и его союзников против Москвы "в политическом смысле достигли своего потолка", однако они не смогли принести ожидаемого эффекта". Он добавил, что в итоге США и вторящая им Европа угодили в те самые ловушки, которые они же и вырыли, получив в результате такие бонусы, как энергетический кризис и стремительно растущую инфляцию".