Global Times: в Китае рассказали, как США попали в ловушку из-за санкций против России
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Соединенные Штаты уже в который раз пытаются снять с себя ответственность за обострение кризиса на Украине. Они начали винить власти Китая в бездействии и даже внесли пять компаний КНР в "черный список" за так называемую "поддержку российского ВПК". Об этом сообщает Global Times.
Обозреватель издания отмечает, что "США вновь показали себя во всей красе, демонстрируя свою обычную манеру "валить с больной головы на здоровую". Понятно, что таким образом Вашингтон хочет избежать ответственности за разжигание украинского кризиса, а с другой стороны, опять же, это помогает им создать новых "общих врагов" с целью сохранить единство в лагере союзников США".
В материале подчеркивается, что такого рода меры являются "односторонними" и в корне не соответствуют нормам международного права. Совет Безопасности ООН также не одобряет их — получается, они просто вне закона.
"Непонятно, почему в том случае, если Россия и Китай продолжают поддерживать нормальное энергетическое, экономические и торговое сотрудничество. На основании чего тогда Вашингтон занимается его блокировкой и вводит санкции против КНР?" — пишет автор.
Подводя итог, обозреватель издания также пишет о том, что превентивные меры Вашингтона и его союзников против Москвы "в политическом смысле достигли своего потолка", однако они не смогли принести ожидаемого эффекта". Он добавил, что в итоге США и вторящая им Европа угодили в те самые ловушки, которые они же и вырыли, получив в результате такие бонусы, как энергетический кризис и стремительно растущую инфляцию".
https://1prime.ru/world/20220701/837363388.html