МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Усилия стран Запада совместными усилиями превратить Россию в изгоя из-за ситуации на Украине привели к тому, в изоляции оказались они сами. Об этом сообщает французская газета Le Monde. Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть на следующей неделе

Обозреватель издания Марк Семо отмечает, что состоявшееся недавно выступление Владимира Зеленского перед представителями Африканского союза показало, что далеко не весь мир солидарен с позицией США и стран Европы, и относится к проблемам Киева с интересом и воодушевлением. Большинство лидеров стран только из вежливости согласились принять его послание. Семо подчеркивает, что такое же нежелание "плясать под дудку Запада" есть и у стран Латинской Америки и Ближнего Востока.

Журналист пишет, что так называемое "единство" стран вновь в противостоянии Москве на деле оказалось "реальным одиночеством", и оно все продолжает усиливаться. "Все больше стран Африки, Азии и Латинской Америки отказываются от того, чтобы делать выбор между Западом и Россией", — отмечает он.

Население стран в этих регионах гораздо более озабочены проблемами экономики, в частности вопрос поставок продовольствия, нежели вопросом о том, кто прав, а кто виноват в ситуации на Украине. Семо напоминает, что порой некоторые так называемые "союзники США" — Саудовская Аравия, ОАЭ и Израиль — отвергают призывы ввести санкции против России, стремясь сохранить с ней связи.

Обозреватель Le Monde прогнозирует, что такой раскол покажет себя на саммите стран "Большой двадцатки" в ноябре. Ведь для подавляющего большинства стран наиболее важным является вопрос сохранения функционирования мировой экономики, а вовсе не конфликты Старого Света.