Le Monde: Запад в своем противостоянии с Россией оказался в изоляции на мировой арене
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Усилия стран Запада совместными усилиями превратить Россию в изгоя из-за ситуации на Украине привели к тому, в изоляции оказались они сами. Об этом сообщает французская газета Le Monde.
Обозреватель издания Марк Семо отмечает, что состоявшееся недавно выступление Владимира Зеленского перед представителями Африканского союза показало, что далеко не весь мир солидарен с позицией США и стран Европы, и относится к проблемам Киева с интересом и воодушевлением. Большинство лидеров стран только из вежливости согласились принять его послание. Семо подчеркивает, что такое же нежелание "плясать под дудку Запада" есть и у стран Латинской Америки и Ближнего Востока.
Журналист пишет, что так называемое "единство" стран вновь в противостоянии Москве на деле оказалось "реальным одиночеством", и оно все продолжает усиливаться. "Все больше стран Африки, Азии и Латинской Америки отказываются от того, чтобы делать выбор между Западом и Россией", — отмечает он.
Население стран в этих регионах гораздо более озабочены проблемами экономики, в частности вопрос поставок продовольствия, нежели вопросом о том, кто прав, а кто виноват в ситуации на Украине. Семо напоминает, что порой некоторые так называемые "союзники США" — Саудовская Аравия, ОАЭ и Израиль — отвергают призывы ввести санкции против России, стремясь сохранить с ней связи.
Обозреватель Le Monde прогнозирует, что такой раскол покажет себя на саммите стран "Большой двадцатки" в ноябре. Ведь для подавляющего большинства стран наиболее важным является вопрос сохранения функционирования мировой экономики, а вовсе не конфликты Старого Света.
https://1prime.ru/world/20220703/837371352.html