МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Лондон пытается найти предлоги, чтобы британский королевский военно-морской флот внедрился в Черное море и стал чуть ли не руководить всеми процессами освобождения зерна из тех портов, которые заминированы Украиной. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его мнению, этот продовольственный кризис пытаются использовать в самых разных целях — не только в сфере пропаганды — обелить Украину и лишний раз "навесить всех собак", извините за грубое выражение, на Москву.

"Вы если послушаете, например, заявление Бориса Джонсона и его министерши по иностранным делам — они явно пытаются создать условия, найти предлоги для того, чтобы королевский военно-морской флот внедрился в Черное море и стал тут чуть ли не руководить всеми процессами освобождения зерна из тех портов, которые заминированы украинцами и которые украинцы же обязаны разминировать", — заявил он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По мнению Лаврова, каждый должен делать выводы, исходя из реальных фактов: кто и как справлялся с инфекцией COVID, сейчас занимается энергетическим кризисом, кто пытается спекулировать грубейшим образом на продовольственной безопасности, обвиняя Россию в том, в чём наша страна абсолютно не виновата и к чему полностью не причастна".

По словам главы российского дипведомства, в действия западных политиков сейчас можно наблюдать "много проявлений "судорог".

"Всё это происходит на фоне резкого ухудшения положения "дома" (в западных странах), и согласно таким принципам неолиберальной демократии требует отвлечения внимания населения, тем более с учетом того, что каждые 2, 3, 4 года надо идти на выборы, отвечать за выполнение своих обещаний, а удивить особо нечем", — добавил Лавров.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.