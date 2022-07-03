ARD: Шольц предупреждает немцев о "социальной взрывчатке"
Шольц назвал рост цен на отопление в Германии "социальной взрывчаткой"
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "социальной взрывчаткой" рост цен на отопление на фоне энергетического кризиса.
В интервью телеканалу ARD он предупредил, что если счета за отопление вырастут на пару сотен евро, то это будет суммой, с которой многие немцы просто не смогут справиться.
"Это будет социальной взрывчаткой", — заявил Шольц.
Именно поэтому власти Германии планируют принять меры господдержки энергетическим предприятиям и конечным потребителям. Шольц также напомнил, что правительство ФРГ ведет переговоры с энергетическим концерном Uniper, который испытывает экономические трудности в связи с ростом цен на газ.
https://1prime.ru/world/20220703/837371983.html
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