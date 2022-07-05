МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Россия может в ответ на санкции Токио ввести зеркальные меры в отношении Японии и ее компаний, заявил РИА Новости замглавы экономического комитета Совета Федерации, сенатор от Амурской области Иван Абрамов. Япония расширила антироссийские санкции

"Ответ должен быть зеркальным в отношении Японии, а также японских компаний, которые работают у нас", — сказал политик.

Страна ранее закупала у России много природных ресурсов, которые не могла добывать сама, поэтому Токио своими санкциями вредит прежде всего сам себе, подчеркнул сенатор. При этом собственных российских ресурсов и технологий хватит для производства отечественной продукции, отметил Абрамов.

Ранее во вторник японские власти Японии ввели запрет на импорт российского золота, а также оказание России трастовых услуг, ведение финансовой отчетности, аудита и консультационные услуги по вопросам управления. Кроме того, Токио решил запретить экспорт продукции для 65 российских и 25 белорусских организаций. Под новые ограничения также попали 57 физических и 6 юридических лиц из России.